Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per Belen sono due ottimi papà

E’ sul Corriere della Sera che Belen ha raccontato tanto di se stessa pur non scendendo nei dettagli ma rispondendo anche alle domande su Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, i papà dei suoi figli. Stefano e Belen si stanno rivedendo, si frequentano, la showgirl non lo nasconde ma non vuole dire altro se non che è felice perché ha finalmente capito che può essere serena anche da sola, senza un compagno in casa. Con Stefano De Martino forse è un po’ come se fossero fidanzati, lui non dorme a casa della Rodriguez, spesso sono a casa del conduttore, sempre più spesso i paparazzi li beccano insieme in strada o sotto casa di Stefano, al ristorante o a una festa di amici. Nessun segreto ma vogliono tutelare la famiglia, i bambini. Ha 37 anni Belen e nell’amore ha investito tanto, ha sofferto ma oggi è mamma di Santiago e Luna, due bellissimi bambini con cui vive serena, da sola nella sua casa.

Belen: “Quando è nato Santiago facevo le cose con leggerezza”

Ha sempre desiderato avere un altro figlio ma avrebbe voluto che avessero un solo padre, è andata come accade nella vita quando si fanno dei progetti e il destino cambia tutto. “Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo.” E’ una mamma molto attenta ma come sono i papà dei suoi figli, Luna e Santiago? “Sono due bravi papà, ottimi entrambi, molto presenti”.

Il primogenito è sempre affettuoso con la sorellina, nessuna gelosia: “È vero, è un bambino che ha una spiccata sensibilità. Ho scelto per lui una scuola internazionale perchè vorrei crescesse con una mente aperta, confrontandosi con compagni di diversi Paesi, rispettando tutte le diverse culture. Perchè essere provinciali non vuol dire essere nati in un paese della provincia, significa non voler guardare il mondo a 360 gradi”.

