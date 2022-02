La lettera di Gabriele a Noemi: “Io ti amo e te lo so dire”

Non parla molto del suo matrimonio Noemi in tv ma oggi lo ha fatto dallo studio di Verissimo, e per lei è anche arrivata una bella lettera che Gabriele, ha deciso di leggere. Una puntata dedicata ai successi di Sanremo, quella di oggi del programma di Canale5. E Noemi, che è amatissima, è stata tra le ospiti di Silvia Toffanin. Parlando di questi anni e di come la sua vita sia cambiata, ha spiegato quanto sia stato importante avere al suo fianco Gabriele, suo marito: “Quando raggiungi degli obiettivi c’è sempre la paura che poi ti scappino di mano. Indietro mi sono lasciata tanti modi di pensare, il pensare che non si possa cambiare. Non si può cambiare l’essenza, ma i procedimenti mentali che mandano fuori strada sì. Forse delle volte non si può farlo da soli. “

Ed è per questo che per lei è stato fondamentale Gabriele: “Hai bisogno qualcuno che ti dica ‘non fare le stesse cose’. Mio marito mi ha aiutato a lasciare andare certi pensieri negativi, certe prese di posizione molto dure che sono state degli ostacoli“. Noemi non si aspettava però di ricevere una lettera da suo marito e che venissi poi letta pubblicamente…Ma è successo perchè da Silvia Toffanin, tutto può accadere!

Le bellissime parole di Gabriele per Noemi

“Sono stati anni molto duri, inutile prendersi in giro, ti ho vista farsi domande che nessun essere umano dovrebbe mai farsi. Ma ho visto anche tanta forza e tanta passione per il tuo lavoro, ti sei rialzata e non hai mai mollato. Ci eravamo promessi di restare vicini nella buona e nella cattiva sorte. Io me lo ricordo e sono convinto ogni giorno di più della mia scelta. Sono orgoglioso della donna che sei e della donna che hai deciso di diventare e delle decisioni che hai dovuto prendere per ottenere tutto questo” ha scritto Gabriele nella sua lettera ricordando come Noemi abbia realizzato con sacrificio e dedizione, ogni progetto che voleva concludere. “Sei sempre stata attenta a non mettere in difficoltà nessuno mi hai insegnato che non si deve mai avere paura, sei un grande esempio per me, io lo so e te lo voglio dire” ha concluso il marito di Noemi in questa dolcissima dichiarazione d’amore.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".