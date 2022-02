Alex Belli parte alla conquista di Delia: dopo l’aereo, la dedica per San Valentino

Grande attesa per il possibile ritorno in casa di Alex Belli nella puntata del Grande Fratello VIP 6. Come ha ricordato anche Maria de Filippi dallo studio di C’è posta per te, il Belli è stato senza ombra di dubbio il protagonista di questa sesta edizione e non è ancora finita. Poche ore fa, sui tetti di Cinecittà è volato un aereo, dedicato a Delia Duran, inviato proprio dal Belli che scriveva che la modella è la sola e unica donna della sua vita. Un aereo che in qualche modo ha messo in crisi Delia e che è stato commentato in modo diverso nella casa del Grande Fratello VIP 6. Se da un lato infatti Delia e alcune delle sue amiche hanno apprezzato il gesto di Alex, fatto a poche ore dal giorno degli innamorati, altri vipponi hanno detto di aspettarsi un gesto simile. Come se il Belli si volesse preparare il terreno in vista del suo ritorno nella casa ( del quale tutti i vipponi sanno, essendo stati informati per via traverse).

C’era persino chi dubitava che potesse averlo mandato proprio Alex, quell’aereo ma in realtà il fotografo ha mostrato sui social, tutti i passaggi e i dettagli di quel messaggio che ha scelto per la sua Delia, senza quindi lasciare nessun dubio.

Alex Belli ha scelto Delia, lei lo perdonerà?

Sembra quindi essere parecchio evidente che alla fine Alex abbia fatto la sua scelta, e che in qualche modo voglia provare a ricucire i rapporti con la sua compagna, Delia. E la Duran invece? Poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 6, la modella si è anche confidata con Antonio, al quale sembrava essersi avvicinata. Ma sono tutte provocazioni tanto che Antonio ha consigliato alla venezuelana di pensare bene a quello che vuole dal Belli e le ha detto che se è innamorata, deve lottare per quello in cui crede. Il Belli, dal canto suo, prima di entrare nella casa del GF VIP, ha fatto l’ennesima dedica a Delia: “Non c’è amore senza perdono, non esiste perdono senza amore” ha scritto sui social.

A questo punto, aspettiamoci magari anche un incontro davanti alle buste di C’è posta per te per fare pace, visto che il Belli ormai è di casa.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".