Antonella Clerici al suo Vittorio: “San Valentino è un giorno come tanti” e lui risponde

Non per tutti gli innamorati San Valentino è un giorno da non dimenticare e per festeggiare; per Antonella Clerici infatti è un giorno come un altro, come tutti gli altri. Potrebbe non apparire una dichiarazione d’amore e invece il post che la Clerici dedica a Vittorio Garrone è anche più romantico di tutti gli altri. Federica Panicucci si è emozionata in diretta a Mattino 5 mostrando il bellissimo fascio di rose rosse che le aveva regalato Marco Bacini, Antonella Clerici ha un’altra idea del 14 febbraio. Ovvio che E’ sempre mezzogiorno oggi è iniziato con cuori rossi, auguri e ricette per festeggiare ma la conduttrice ha anche confidato che per lei San Valentino non è un giorno importante, anche se è giusto dare consigli sul cosa cucinare e parlare d’amore. Ospite nel suo bosco Giovanna Civitillo, che ha parlato dell’amore che la lega ad Amadeus da sempre.

Antonella Clerici, la dedica non dedica a Vittorio Garrone

“Non amo festeggiare nei giorni prestabiliti e San Valentino è un giorno come tanti…. i tanti vissuti con te senza annoiarci mai, con l’amore di sempre” sono le parole che Antonella sceglie per il suo compagno e che aggiunge alla foto di coppia. Nessun regalo da scambiare, nessuna cena particolare, la vita di sempre perché il loro sempre è già meraviglioso.

Tra le storie di Instagram un altro scatto con il suo Vittorio e Antonella sceglie per loro due una canzone di Lucio Battisti nei versi: “Come può uno scoglio arginare il mare anche se non voglio torno già a volare” e poco fa sui social è arrivata la risposta di Garrone.

Sarà anche un giorno come gli altri ma le loro dichiarazioni d’amore sono meravigliose. Vittorio ha scelto un’altra foto con la sua Antonella ma la stessa canzone, gli stessi versi di Lucio Battisti. La sua dedica alla compagna: “Ma quanto ti amooooo?? Il nostro tempo senza tempo” amore puro!!!”.

