Arisa balla con Vito Coppola ma San Valentino è con la mamma

Dal suo profilo instagram, Arisa continua a informare i suoi follower condividendo con loro, molti momenti della sua vita. E oggi, nel giorno di San Valentino, si mostra felice a casa della mamma. Per lei la festa, in questo giorni degli innamorati è con la sua mamma alla quale ha anche dedicato delle parole importanti sui social. Chi si aspettava di vederla insieme a Vito Coppola, almeno in questa occasione, resterà deluso. Arisa infatti balla ed è meravigliosa nel video di Cuori, la sua nuova canzone, con il maestro di Ballando con le stelle ma non trascorre con lui questo giorno degli innamorati. San Valentino lontano per quella che dovrebbe essere una coppia anche se non sono arrivate oggi dediche speciali via social.

Arisa a San Valentino con mamma e papà: le sue dediche social

Posta una foto in cui si vede Vito Coppola di spalle, ma non c’è una dedica diretta al ballerino di Ballando con le stelle da parte di Arisa. La cantante ha scritto sulla sua pagina instagram: “Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male. Io oggi lo festeggerò con i miei genitori perché credo che la famiglia sia la sorgente dell’amore, chi te lo insegna e dove lo ritrovi sempre.“

E ancora: “Certo è che devi amare almeno una volta nella vita per riconoscere l’amore e saperlo apprezzare. Ho avuto sempre un rapporto abbastanza difficile con la mia mamma come spesso accade nelle migliori famiglie, e credo di aver frainteso sempre tanti dei suoi comportamenti. Oggi però in ogni gesto che fa ci riconosco l’amore perché anche io amo.. Ho fatto un giro nell’iperuranio e ho capito cos’è l’amore all’alba dei 40 e vi assicuro che ne vale la pena, senza alcuna aspettativa ma con la voglia di dare il massimo affinché duri e affinché sia sempre bello.“

Ed è dolcissimo il video della mamma di Arisa che entra nella sua stanzetta e le scrive un messaggio su un foglio: un ti amo tenerissimo che la cantante condivide con chi la segue.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".