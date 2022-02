Arisa e Vito Coppola si ritrovano al Cantante Mascherato ma in che rapporti sono?

Arisa è stata la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con Vito Coppola, ma il ballerino e la cantante hanno anche vissuto una storia d’amore, breve ma intensa. Arisa e Vito torneranno insieme in tv da domani, scelti ancora una volta da Milly Carlucci, questa volta per Il Cantante Mascherato. Ci sono un po’ di dubbi sul loro rapporto perché se è vero che hanno vissuto una relazione breve dopo la fine di Ballando è anche vero che di recente sembravano di nuovo una coppia. Tra le stories e i post di entrambi non c’erano solo indizi di un ritorno di fiamma ma molto di più, poi il nulla. Questo significa che si sono persi di nuovo, che ci hanno riprovato e non è andata o che la storia continua ma non vogliono confondere il lavoro con la vita privata?

Al Cantante Mascherato occhi puntati anche su Arisa e Vito Coppola

Loro due non sono concorrenti ma saranno ugualmente protagonisti. La cantante scelta per la giuria, il ballerino ovviamente nel corpo di ballo del programma. E chissà che durante le varie puntate oltre agli indizi sulle maschere non ci saranno anche investigazioni sul loro conto.

Per entrambi incontrarsi è stato importante ma anche ritrovarsi. Arisa aveva confidato che si erano dati tanto, che erano rimasti in ottimi rapporti, lasciando intendere che lei era innamorata. Forse, anche lui lo era o forse lo è ancora. Di certo Il Cantante Mascherato avrà più di un argomento per fare parlare i telespettatori. In questa edizione saranno 12 i cantanti da smascherare e a loro per la prima volta gli investigatori potranno fare anche delle domande a cui dovranno rispondere, ovviamente con la voce camuffata. Chissà se anche Arisa e Vito sono pronti a rispondere a qualche domanda sulla loro vita privata.

