Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme, ci riprovano

Arisa e Vito Coppola ci riprovano e si fanno beccare di nuovo insieme sui social. Lei è diventata rosa, con un look che le dona moltissimo. I capelli di Arisa hanno ammorbidito i tratti del suo volto o forse è semplicemente l’amore che la lega al maestro di ballo. Sembrava fosse finita tra la cantante e il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle, sembrava che dopo averci provato a diventare una vera coppia fossero destinati a non sentirsi mai più. Arisa aveva confidato che si era innamorata ma aveva anche chiesto ai suoi follower di lasciare in pace Vito Coppola, di non fargli più domande, ormai era andata così. Invece, sono di nuovo insieme a Roma, lei bellissima e lui sembra ancora più preso. Tra le stories di Instagram dei giorni scorsi erano apparsi di nuovo insieme, magari solo amici. No, sono una coppia e l’hanno svelato pubblicando post dalla stessa camera da letto.

Arisa e Vito Coppola felici insieme a Roma

Lei si divide tra le prove al festival di Sanremo 2022 e gli impegni di lavoro e d’amore a Roma. Lui tra Eboli dove viva la sua famiglia e la Capitale, che gli sta regalando tutto, successo, amore e lavoro.

Sono tornati insieme, l’intimità e la complicità sono evidenti. Si sono regalati un’altra possibilità e a spiegare la loro nuova vita di coppia è proprio il ballerino. Vito Coppola ha voluto rispondere alle domande dei follower confermando che tutto procede alla grande per loro due ma senza dire molto altro.

Inutile chiedersi quanto durerà, se durerà, non sono riusciti a restare a distanza, separati, questo già dice molto sul loro futuro insieme. Arisa questa settimana tornerà a Sanremo, salirà sul palco con Aka7even duettando con il brano di Alex Baroni. Vito Coppola sarà con lei o resterà ad aspettarla a Roma?

