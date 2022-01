Arisa cambia colore ai capelli e si prepara per Sanremo 2022

Arisa salirà sul palco del festival di Sanremo 2022 con un nuovo colore di capelli, a patto che nel frattempo non cambi di nuovo idea avrà i capelli rosa. In realtà è una parrucca, Arisa ha i capelli cortissimi e dopo il biondo di Ballando con le Stelle il rosa è la scelta giusta, sta benissimo. Ringrazia l’hair stylist che le ha regalato una nuova immagine e poi parte direzione Sanremo. La cantante lucana non è stata scelta da Amadeus per l’edizione 2022; dopo avere partecipato a tanti festival ha confessato la sua delusione. Magari il no del direttore artistico è per la sua recentissima vittoria a Ballando con le Stelle ma in ogni caso Arisa salirà sul palco. E’ Aka7Even che ha scelto di duettare con lei nella serata cover del venerdì.

Arisa a Sanremo 2022 con Aka7Even – Cambiare

Arisa ad Amici ha sempre sostenuto il cantante, le ricordiamo le sfide tra Aka7Even e Sangiovanni e lei sempre pronta a replicare. Carica di energia è salita in auto direzione città dei fiori, arrivata in albergo iniziano le prove, prima il make up e poi tutto il resto. Vedremo ancora una volta una nuova Arisa al Teatro Ariston, come sempre. Non si è mai esibita con lo stesso look, ha sempre stupito, non sempre è piaciuta ma di recente ha spiegato il perché tendeva sempre a coprirsi così tanto. Per qualcuno oggi si scopre un po’ troppo ma il rosa che ha scelto per la sua nuova chioma non anticipa niente di trasgressivo.

Chissà se Vito Coppola seguirà li festival di Sanremo e la serata cover, se guarderà Arisa. La loro storia d’amore è durata così poco ma come ha confidato la cantante è stato un amore importante. Manca poco all’inizio del festival e il 4 febbraio ci sarà anche la nuova Arisa.

