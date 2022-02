Arisa: “Io e Vito non siamo mai stati fidanzati”

Arisa cerca di mettere a tacere il gossip e chi è curioso di sapere se sta ancora con Vito Coppola ma la riposta a La Repubblica spiazza tutti. Alla domanda se con Vito stava bene Arisa risponde che in realtà non sono mai stati fidanzati. Certo, non hanno magari avuto nemmeno il tempo di fidanzarsi, la loro storia d’amore è iniziata e terminata subito dopo Ballando con le Stelle. E’ durata davvero pochissimo ma sembrava anche che poi Arisa e Vito Coppola fossero tornati insieme, invece la cantante chiude l’argomento con una sola battuta. “Mi sono trovata tanto con lui. Ma non siamo mai stati fidanzati”.

Arisa e Vito mai fidanzati

E’ un modo per non parlarne, perché sui social i follower di entrambi hanno visto anche altro e di recente. Dopo Ballando con le Stelle si sono ritrovati nello studio de Il cantante mascherato, due ruoli diversi, Arisa investigatrice, Vito ballerino, ma ancora una volta insieme. E’ anche vero che per loro non ci sono mai state presentazioni ufficiali in famiglia. Sembra che Arisa non sia mai andata ad Eboli e Vito non ha mai incontrato i genitori della cantante.

Di certo le ultime esperienze in tv hanno trasformato e stanno magari ancora trasformando l’artista che sembra a suo agio non solo quando canta. Tutto merito di Milly Carlucci o anche Vito ha fatto la sua parte? “Milly è seria, rigorosa, ma in realtà è una bambina, è tenera: crede nei sogni, in un sacco di ideali. Quando hai perplessità è la prima che scardina tutti gli ostacoli e ti dà le giuste motivazioni per andare avanti. Ho trovato un’amica, un’anima pura nonostante la miriade di esperienze. Non sta lì per caso: suona il pianoforte, ha studiato ballo, conosce cinque lingue. È sposata da tanti anni, ha una bella famiglia” ma su Coppola niente altro da dire.