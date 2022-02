L’amore libero diventa amore esclusivo: Alex Belli fa la proposta a Delia Duran

E’ tempo di cambiare le regole del game e Alex Belli ha deciso di farlo. E non parliamo della partita di bigliardo in cui erano impegnati l’attore e la sua compagna. Il man ha avuto tempo per riflettere e sembra aver preso la sua decisione: addio all’amore libero, è tempo di cambiare tutto e dare una svolta alla relazione con Delia. Arriva quindi nella serata di ieri una nuova proposta per la Duran nella casa del Grande Fratello VIP 6: niente più libertà, niente scambi, niente intrecci, niente notti folli. Le regole cambiano e ci sarà una nuova parola chiave per questa relazione, la parola è ESCLUSIVITA’.

A quanto pare il faccia a faccia che c’è stato nell’ultima puntata del GF VIP 6 è servito anche all’attore per capire che cosa vuole adesso, o meglio, come continuare questa soap. Probabilmente si avvicina il momento della sua uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6 e si è assicurato con queste nuove regole la fedeltà assoluta di Delia che non sarà più libera di praticare l’amore libero…

La proposta di Alex Belli a Delia Duran

“Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività‘”. Queste le parole di Alex che ha stretto tra le braccia la sua Delia mentre giocavano a biliardo, una scena che Gemma Galgani scansate proprio, anzi, prendi esempio, segui questo modello per i tuoi prossimi incontri in quel degli Elios…

Il pubblico che segue con passione questo reality adesso si aspetta solo una cosa: che Alex faccia le sue valigie e lasci il game, sarebbe anche arrivato il momento, visto che gli altri vipponi si contendono i posti che restano per la finale e devono essere protagonisti di queste ultime settimane…A quando l’addio?