Tomaso Trussardi pubblica la prima foto con le figlie dopo la separazione da Michelle

Tomaso Trussardi non ha speso una parola per lo show di Michelle Hunziker, nemmeno prima di vederlo in onda, ma sui social appare la prima foto con le figlie. E’ lo scatto con Sole e Celeste dopo la separazione da Michelle, è un’immagine che parla di Trussardi come famiglia e come brand, almeno questa è la prima impressione. Divano giallo, cuscini con il logo Trussardi e Tomaso di spalle con le sue figlie, abbraccia entrambe e tutti e tre forse guardano Odino, forse le foto alle pareti, ovviamente tutto Trussardi. Tantissimi i commenti per l’imprenditore e tra i like ci sono anche quelli di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti; non è vero che hanno litigato, non è vero che hanno smesso di seguirsi sui social dopo Michelle Impossible.

Per Tomaso Trussardi le figlie, il lavoro e Odino

E’ ciò che mostra da giorni sul suo profilo Instagram. Dopo gli auguri di buon compleanno alla showgirl e conduttrice non ha più aggiunto altro, forse aveva già detto tutto nell’intervista subito dopo l’addio. Tomaso Trussardi è preso dal suo lavoro, dalla sua azienda, dal coccolare il suo dolcissimo cane. La foto con le figlie Sole e Celeste non è il massimo della tenerezza ma è ugualmente bellissima. L’abbraccio di un padre e il mondo Trussardi è in gran parte racchiuso lì, dove Michelle Hunziker non c’è più o forse non c’è mai stata del tutto.

Tra i commenti qualche battuta ironica di chi si chiede cosa stiano guardando Tomaso Trussardi e le sue bambine. Per il resto sono solo commenti di approvazione per lui, qualche volta un po’ meno per Michelle: “Signori si nasce e si rimane, le pagliacciate lasciamole alla plebe, ogni riferimento puramente casuale”, “La serietà si distingue, bravo Tomaso”. Ognuno ha i propri fan ma molti follower fanno i complimenti ad entrambi perché l’amore finisce ma quello per i figli è eterno.