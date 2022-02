Compleanno sulla neve per Caterina Balivo ma con o senza marito?

Caterina Balivo festeggia il 42esimo compleanno come sempre bellissima e innamorata. Una festa di compleanno sulla neve ma anticipata da uno shooting con cui ha iniziato a festeggiare prima, un’intervista su Deluge-mag e scatti che rendono omaggio non solo alla sua bellezza. Caterina Balivo è in montagna, in gran forma come mostra con i suoi outfit che si notano anche a gran distanza, sempre così originale nelle sue scelte. Già ieri aveva avvisato che mancava un giorno a qualcosa di importante, oggi ha ricordato a tutti perché festeggia. Vestita di bianco con i palloncini bianchi, respira l’elio e modifica la sua voce per ringraziare tutti, poi si preoccupa che la voce non le torni più normale e fa ridere tutti. Le foto e le stories con gli amici, le sorelle, la famiglia ma il marito dov’è?

Caterina Balivo e il grande amore della sua vita

La conduttrice non ha mai nascosto alti e bassi nel suo matrimonio. In piena pandemia sono rimasti distanti per un po’ di tempo, poi la decisione di lasciare Vieni da me. Non è stato semplice ma la sua famiglia aveva bisogno di lei, suo marito aveva bisogno di lei. Guido Maria Brera non appare quasi mai con Caterina Balivo, così danno adito al gossip di pensare che siano in crisi. A San Valentino la Balivo ha però ha avuto il permesso del marito, pubblicare una foto di coppia per celebrare l’amore. In questo modo ha messo a tacere i pettegolezzi ma oggi è il suo compleanno e Guido non appare ma siamo certi sia accanto a lei o poco distante.

A qualcuno resta il sospetto ma Caterina Balivo in questo momento i sospetti li indirizza sui personaggi del Cantante Mascherato, pronta ad indovinare i prossimi. Ringrazia tutti per gli auguri di compleanno e soprattutto chi ha festeggiato sulla neve con lei.