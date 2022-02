Totti e Ilary scacciano la crisi ma spunta l’ex amareggiato

Francesco Totti e Ilary Blasi con delle storie postate ieri sui social e delle foto di una cena in famiglia, hanno messo a tacere in qualche modo, le tante voci che sono circolate negli ultimi due giorni sulla loro presunta crisi. Il matrimonio è salvo. Eppure, da diverse testate di primo livello in Italia, erano arrivate delle indiscrezioni che sembravano davvero sancire la fine di questo matrimonio. Repubblica ha anche fatto il nome di quella che sarebbe oggi, la nuova fidanzata di Totti, una donna che sarebbe entrata nella sua vita mesi fa.

E a parlare di questa donna, è anche l’ex marito che, in una intervista dai toni completamente maschilisti al Messaggero, spiega che dalla sua ex “si aspettava una cosa simile”.

“Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze” dice l’ex di turno. Quindi la ragazza doveva usare più attenzione, Totti invece, con tre figli e una ipotetica ex invece, è stato attento abbastanza. Obiezione ovviamente non mossa da chi ha intervistato questa persona. Ribadiamo anche un altro concetto: non faremo noi. Non diremo il nome completo di Noemi, non daremo nessuna indicazione tale da permettere di capire chi sia. Non su queste pagine. Anche se il suo nome e le sue foto, da oltre 24 ore sono in rete e questa donna è stata gettata in pasto agli squali.

Crisi Totti-Ilary: parla anche l’ex amareggiato

“Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…” un’altra perla maschilista di quelle che solo gli uomini possono regalare. Di quelle che lasciano a bocca aperta. Di quelle che però non indignano chi sta intervistando.

Poi un’altra chicca: “Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”. Sia chiaro: si può arrivare a fare qualsiasi cosa per un’ora di fama, per una copertina su una rivista. Siamo realmente abituati a tutto. E con queste parole l’ex di Noemi lascia intendere che lei avrebbe dei grandi vantaggi. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Al momento ci sembra che questa donna sia stata gettata in un tritacarne dal quel potrebbe uscirne malissimo. Sia se le cose fossero false sia se fossero vere.

Una cosa ci lascia perplessi in tutta questa vicenda. Come si è arrivati al nome di questa donna? Solo per indiscrezioni, solo per voci non confermate? Non ci sono messaggi, chat, foto, video ? Evidentemente, vista la smentita di Totti no, perchè sono tutte “fake news” ricordatelo. Eppure questa favola dal finale dolce amaro, da qualcuno è stata raccontata. Si basava realmente sul nulla cosmico?

Ah l’ex di turno qui, che parla di rispetto della sua non più moglie, dovrebbe anche ricordarsi che i figli sono di tutti e due e forse dire pubblicamente determinate cose sulla loro mamma, non è il massimo.