Giorgia Palmas festeggia i 40 anni sommersa dalle sorprese di Filippo Magnini

Ieri Giorgia Palmas ha compiuto 40 anni, un compleanno speciale per tutti e Filippo Magnini non poteva che renderlo unico organizzando per sua moglie una giornata perfetta, anzi un fine settimana unico, una sorpresa dopo l’altra. Gli amici più cari, i genitori e ovviamente Sofia e Mia, tutti insieme per il compleanno di Giorgia Palmas, tutto organizzato in gran segreto da Magnini. E’ l’Isola di San Giulio il luogo incantevole scelto per la sorpresa alla splendida showgirl, è sulle sponde del Lago d’Orta che è iniziata la sorpresa, sono iniziati i regali e tutto lo stupore della festeggiata. Nessun party in gran stile con centinaia di vip ma tutto l’amore del mondo per il compleanno di Giorgia Palmas.

I 40 anni di Giorgia Palmas

“Grazie di cuore a questi 40 anni che mi hanno saputo stupire, grazie a mio marito che mi ha travolto con una sorpresa dopo l’altra oggi e grazie alla Vita che mi fa sentire una persona così fortunata” ha scritto Giorgia al termine della meravigliosa giornata. “40 anni e sentirli tutti, perché li ho vissuti e sono felice così, questo compleanno non lo dimenticherò mai”.

La risposta di Filippo Magnini non tarda, la sua è un’ennesima dichiarazione d’amore alla donna della sua vita. “Sei tutto quello che ho sempre desiderato anzi di più. Ma ti merito?? Non lo so ma farò sempre di tutto per riempire la tua vita e quella delle nostre due principesse d’amore. La tua felicità è la mia felicità forse è questo il nostro segreto. Cmq…40 anni?? Ma vaaaa impossibile. Sei troppo gnocca”.

Tantissimi gli amici e i follower che hanno riempiuto di auguri la Palmas. Anche oggi le sorprese continuano, ne siamo certi; il campione di nuoto avrà organizzato ancora altro per sorprendere la donna che l’ha reso padre, che con lui ha costruito la famiglia che tanto sognava.