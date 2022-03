Francesco Sarcina in vacanza con la figlia di tre mesi e la giovanissima compagna

Prima vacanza di Francesco Sarcina con la figlia nata il 7 dicembre scorso. Il frontman de Le Vibrazioni è felice con la sua nuova famiglia, felice con la piccola Yelaiah e la sua giovane compagna Nayra Garibo che ha solo 25 anni. E’ la terza figlia per Francesco Sarcina, già papà di Tobia e di Nina che è la figlia nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia. Nel post in cui il cantante alza al cielo e verso il sole la sua bambina parla anche dei due figli più grandi; celebra la vita, benedice la piccola Yelaiah come ha fatto con i suoi fratelli. Sarcina ringrazia Dio, Madre Natura, il Grande Spirito. E’ una rara foto di Francesco con sua figlia che ha solo pochi mesi, è uno scatto dal Messico.

Francesco Sarcina in Messico con la figlia di tre mesi e la compagna

Nayra è del Messico, sembra che la coppia si sia conosciuta proprio lì, quindi questo prima viaggio in tre è pieno di ricordi ed emozioni.

“Grazie Dio, grazie Grande Spirito e grazie Madre Natura. Benvenuta al Mondo YELAIAH, che tu possa sempre essere seguita e accompagnata nell’incredibile viaggio che hai appena iniziato – scrive Sarcina – E così ti benedico come ho fatto con i tuoi fratelli Tobia e Nina. Perché da padre penso non ci sia cosa più grande che celebrare la vostra esistenza davanti al Sole e al Mare, e quindi alla Vita”.

Strana la vita ma in questo periodo anche la sua ex, Clizia Incorvaia, è felice di stringere tra le braccia il suo secondo figlio, nato dal legame con Paolo Ciavarro. La storia d’amore tra Clizia e Francesco non è finita per niente bene ma hanno una figlia da crescere insieme.

“Mi chiedo continuamente cosa significhi realmente essere un “buon padre”. Ogni volta che penso al mio e ogni volta che guardo i miei figli negli occhi. Probabilmente non esiste un modo solo per esserlo, si può essere un “buon padre” in molti modi. Ma sono sicuro che non si possa esserlo nascondendo i propri difetti, i propri limiti – ha scritto Francesco Sarcina due settimane fa sui social – Dare un’immagine perfetta di sé ai propri figli è solo un modo per aumentare la delusione quando scopriranno da soli che quella è finzione. Preferisco che Tobia e Nina sappiano quanti e quali errori ho commesso. E quali commetterò. Ma che proprio con questa consapevolezza si accorgano che c’è un messaggio, qualcosa che possono imparare dalla mia vita: possono essere ciò che vogliono e raggiungere qualunque obiettivo se accettano gli errori e ripartono avendo imparato la lezione – concludendo – Perdonarsi, e andare avanti più forti”.