Un contratto prematrimoniale tra Flora Canto ed Enrico Brignano con la lista dei buoni propositi

Il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano prevede un contratto prematrimoniale e iniziamo già a sorridere immaginando quale possa essere il contenuto. A scriverlo è Flora Canto ed è sempre lei che lo ha letto al suo futuro marito. Brignano ospite a Verissimo ha ascoltato con attenzione la sua compagna, il suo messaggio, cosa secondo lei dovrebbe fare lui dopo il sì. Tra le risatine e tra le righe si legge anche tanta verità perché Flora Canto non chiede niente di così assurdo. La coppia ha due figli, due bimbi e il più piccolo, Niccolò, dorme molto poco di notte, si sveglia spesso. Ovviamente è Flora che si occupa di tutto e tra i buoni propositi c’è anche una simpatica richiesta di aiuto. Flora Canto sta già preparando tutto per le nozze, sarà un matrimonio all’americana e lei sarà di certo una sposa meravigliosa. Hanno già commosso tutti per il modo con cui Brignano le ha chiesto di diventare sua moglie ma a Verissimo si ride, ma non troppo.

Le richieste della sposa allo sposo

“Volevo cogliere l’occasione per parlare di alcuni buoni propositi che dovrà rispettare lui ovviamente, perché io già faccio tutto quello che bisogna fare. Ecco qualche piccolo suggerimento di come potrebbe migliorare: condividere con lei il cellulare, tutti i giorni della sua vita, trascorrere ogni momento della settimana, della stagione, dell’anno, con lei, per fare tutto insieme e sempre insieme come piace a lui, comprarle fiori e regali ogni giorno” simpaticissima Flora Canto ha rivelato i desideri di ogni donna innamorata.

Poi passa alla vita concreta: “Proposito millecentoottantadue: fare le nottate, quelle lunghe lunghe, quando tuo figlio è bello sveglio. Almeno quattro alla settimana, per aiutare questa povera ragazza madre che sta crescendo questi figli. Cosa chiedo? Niente, no?” magari anche un paio di bagnetti al piccolo a settimana. Insomma, lui le ha chiesto la mano, le chiede una mano.