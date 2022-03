Cecilia Rodriguez apre le porte della nuova e bellissima casa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procedono a grandi passi verso la nuova vita, la nuova casa, la voglia di famiglia. Sul profilo Instagram di Cecilia Rodriguez è evidente l’orgoglio per il loro nuovo traguardo, è lei ad aprire la porta di casa, della nuova casa con cui sta per andare a vivere con l’uomo della sua vita. Non vedono l‘ora di fare il trasloco, manca pochissimo, lasceranno il piccolo appartamento di Milano per entrare in una casa che somiglia molto di più alla loro vita, alla loro coppia. Una casa con tanta luce, quella del sole che entra attraverso grandi vetrate. C’è anche il giardino per i loro cagnolini, quello in cui sperano giocheranno presto anche i loro figli, quando arriveranno. Non c’è ancora un giorno preciso per il trasloco, Cecilia Rodriguez confessa che non vuole più illudersi, tutto era previsto già da tempo ma quando si devono effettuare dei lavori di ristrutturazione il termine slitta sempre.

Cecilia Rodriguez innamorata del bagno della nuova casa

E’ il bagno che continua a mostrare, entusiasta del risultato. Apre il cassetto del mobiletto, ammira tutto, sembra una bambina che scopre chissà cosa per la prima volta. E’ il sintomo della felicità e lei ne ha più di uno da mostrare. Cecilia e Ignazio avevano già mostrato la casa in piena ristrutturazione assaporando ogni step. Era già evidente che la casa avrebbe avuto i colori chiari e freddi. Nel bagno è il marmo bianco e grigio la scelta della coppia.

Della cucina hanno mostrato poco, il tavolo è già lì da un po’, mancano il salotto e la camera da letto. Soprattutto la sorella di Belen attende che ci sia la luce. Ricorda a tutti che lei ha paura del buio, ma appena potrà accendere tutte le lampadine sarà il momento giusto per traslocare con Ignazio e i loro due cuccioli.