Cecilia Rodriguez toglie i baffetti da sola ma lascia il segno

Tutte le donne hanno i baffetti ma poche ne parlano volentieri come Cecilia Rodriguez. Impegnata a rispondere alle domande dei follower Cecilia ha raccontato anche perché ha una escoriazione sotto il naso, tra il naso e le labbra, al posto dei baffi. Il motivo sono proprio gli odiati baffetti, che lei questa volta ha voluto togliere da sola perché troppo imbarazzata. Ad imbarazzarla è stato Ignazio Moser. Il suo fidanzato le ha guardato il viso da vicino alla luce del sole e ha subito ironizzato: “Amore ma quanto sei bella con questi baffi”. Cecilia ci è rimasta, si è imbarazzata e subito ha cercato di porre rimedio, ha visto che i baffetti c’erano davvero, ha preso la ceretta e ha fatto tutto da sola. I peli sono spariti in un attimo ma poi è comparsa l’escoriazione.

Cecilia Rodriguez ha la pelle molto delicata

I follower hanno notato subito quel segno rosso e hanno chiesto spiegazioni. La sorella di Belen non si è fatta pregare e ha confidato tutto ma ha anche spiegato che a lei di certo non piacciono i baffi e che non è vero che non è attenta ma il problema è proprio la pelle così tanto delicata.

“Ho una pelle molto delicata e ho voluto togliere i baffi. Non è vero il detto ‘donna baffuta sempre piaciuta’ – ovvio che non è vero – Il mio fidanzato mi ha guardato alla luce del sole e mi ha detto: ‘Mamma mia amore che bella con questi baffi!’, così mi sono fatta la ceretta da sola ed è successo questo. Non è che non voglia togliere i baffi, ma ogni volta che li faccio, mi viene qualche irritazione” ed ecco spiegato tutto.

Ha poi più volentieri risposto alla domanda sul cosa si sente realizzata. In amore, nel lavoro, nei suoi progetti futuri, nell’avere comprato la prima cosa e nella donna che è diventata.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".