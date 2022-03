Coccole ad alta quota per Belen e Stefano insieme anche in montagna, di nuovo

La fede di Belen Rodriguez che ricompare al suo dito. Le smentite che mancano. Le fughe insieme. Le foto che sembrano mostrare quello che non dovrebbe essere solo un bel rapporto tra ex ma qualcosa in più…Stefano de Martino e Belen Rodriguez ci stanno riprovando? Se anche lo stanno facendo ( come le foto scattate anche questa settimana dalla rivista Chi dimostrerebbero) i due per il momento hanno preferito non raccontarsi e non parlarne pubblicamente. Certo è che dopo le foto del fine settimana insieme in una Spa, anche le nuove immagini non sembrerebbero lasciare molti dubbi. Stefano e Santiago, hanno trascorso una settimana lontano da tutti al mare, in un posto esotico. Poi una volta rientrati, sono subito tornati da mamma Belen. Anche questo fine settimana il De Martino e Belen era insieme. Non hanno pubblicato storie o foto che potessero lasciar pensare al week end di coppia, ma i più attenti si sono accorti che erano praticamente nello stesso posto!

Noi infatti, non ce l’eravamo persi…

Belen e Stefano de Martino prove tecniche per un tris?

Che fosse questo fine settimana, non ci sono dubbi. Belen e Stefano, nelle foto della rivista Chi, indossano gli stessi abiti che avevano nelle foto private che hanno invece postato sui loro social, credendo forse di depistare ma era chiaro a tutti che stessero insieme.

Si legge sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana:

LA RODRIGUEZ È ANDATA A COURMAYEUR PER UN SERVIZIO DI MODA E DE MARTINO L’HA SUBITO RAGGIUNTA. LÌ, LONTANO DA TUTTO, IN UNA ROMANTICA BAITA NEL CUORE DELLE MONTAGNE, SONO STATE CAREZZE, SCHERZI E RISATE. COME AI VECCHI TEMPI…

La foto che apre questo articolo mostra due persone molto vicine. Non c’è un bacio ma è parecchio chiaro che Belen e Stefano siano di nuovo molto intimi.