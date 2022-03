Il ritorno a casa di Manila Nazzaro: coccole ai piccoli, l’abbraccio con Lorenzo

Una serata piena zeppa di emozioni anche quella che ha vissuto ieri Manila Nazzaro. Per lei il sogno infranto di arrivare nella finale del Grande Fratello VIP 6 a pochi passi. Lo diceva da giorni che sarebbe uscita, che probabilmente non ce l’avrebbe fatta a essere protagonista della finalissima di lunedì e infatti è successo. Ma per lei ieri, di certo, tutte le emozioni più grandi non sono arrivate dall’applauso dello studio di Canale 5 ma dall’amore che ha trovato a casa rientrando dalla sua famiglia! Ad aspettarla c’era il figlio più piccolo, che non appena ha varcato la soglia di casa, le è corso incontro riempendola di baci e attaccandosi a lei come un koala. Emozioni fortissime per Manila Nazzaro che ha riabbracciato anche i suoi genitori e ovviamente, il suo Lorenzo Amoruso. Ne avranno di cose da dirsi dopo sei mesi di distacco, dopo sei mesi in cui è davvero successo di tutto.

Manila Nazzaro torna a casa: la sorpresa a Nicolas

Mentre Francesco Pio era super sveglio e ha aspettato che la sua mamma tornasse a casa, il più grande invece, Nicolas, non si aspettava di vedere Manila già ieri di ritorno. E così quando la Nazzaro è entrata in camera da letto per dargli un bacio e abbracciarlo, è rimasto sorpreso nel vedere la sua mamma, sei mesi dopo, finalmente di nuovo a pochi passi da lui! Un momento pieno di emozioni e di certo ce ne saranno anche altri nei prossimi giorni visto che Manila ha sei mesi di tempo da recuperare. Non è stato facile per lei, che è legatissima ai suoi figli e ha un rapporto molto stretto con loro. Ma alla fine ce l’ha fatta, e questo sacrificio lo ha fatto anche per loro. E’ lavoro, che serve per il presente e per il futuro.