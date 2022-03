Miriam Leone è incinta? Il pancino sembra arrotondato

E’ in occasione della presentazione del suo ultimo film che Miriam Leone è apparsa con il pancino arrotondato. Miriam Leone è incinta o è colpa del vestito? E’ la domanda che si pongono i fan mentre l’attrice non dice nulla, questo è il momento di far tornare il pubblico in sala, al cinema, e Corro da te è da vedere. La Leone è al cinema con Pierfrancesco Favino con la pellicola diretta da Riccardo Milani. 36 anni e forse presto mamma ma al momento non c’è nessuna conferma. L’ex Miss Italia ha indossato un abito di vernice azzurro di Versace abbinato al trench colore melanzana e ai sandali; in posa con Favino è tornata bionda, evidentemente per un altro ruolo sul set. Il vestito che indossa è di quelli che mettono in risalto qualsiasi forma, anche la meno arrotondata.

Miriam Leone, dopo il matrimonio arriva la dolce attesa?

Fino a pochi anni fa matrimonio, figli, famiglia, erano ben lontani dai suoi pensieri, oggi qualcosa è cambiato. Lo scorso settembre ha detto sì a Paolo Carullo e il loro matrimonio è stato tra i più romantici. La luna di miele, le dichiarazioni d’amore, la conferma di avere trovato la felicità e forse dopo le nozze celebrate in Sicilia nel Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli, c’è un’altra sorpresa da annunciare.

La coppia come sempre continua ad essere molto riservata ma al momento giusto a Miriam Leone piace sorprendere tutti e rendere partecipi i fan, i follower, della sua vita. “E voglio proprio dirlo, perché bisogna smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato. Ci sono donne che non vogliono un figlio, altre che non possono averlo. Libere tutte” era il 2019 e l’ex Miss Italia non aveva alcuna intenzione di diventare moglie e madre ed era infastidita dal gossip.