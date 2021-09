Il regalo di Miriam Leone al marito dopo il matrimonio è il più emozionante (Video)

Miriam Leone ha voluto fare un regalo a suo marito, Paolo Carullo, subito dopo il matrimonio, dopo pochi giorni da quel sì che continua ad emozionarla. L’ex Miss Italia ha vissuto ogni momento delle sue nozze, ha voluto però che suo marito vivesse con lei anche la preparazione prima di andare in chiesa. Prima della cerimonia gli sposi si separano, è la tradizione, è il desiderio e la necessità di restare da soli prima di arrivare all’altare. E’ anche la necessità della sposa di vivere il suo sogno fino all’ultimo istante. Miriam Leone ha fatto realizzare un video che mostra lei mentre si prepara per il sì che durerà tutta la vita, lei che emozionata risponde che non ha fatto nessun sogno la notte prima del matrimonio ma che quello che sta vivendo è un sogno. Ogni immagine è piena di significati che emozionano, le sue espressioni, gli occhi lucidi, l’Ave Maria, la luce nella stanza, il suo abito, il suo velo, i capelli, le mani, la sua risata.

Miriam Leone prima del sì in chiesa, il video del giorno più bello della sua vita

Non è un video che mostra il matrimonio, la cerimonia, il ricevimento, è un video breve che ha regalato a suo marito, sono le sue emozioni, l’ennesima dichiarazione d’amore al suo Paolo ma non solo a lui.

“Questo video è un regalo… per me, per noi, per te… ho chiesto di realizzarlo cosicché anche tu potessi vedere la mia preparazione… e vorrei regalarlo anche a voi, che in questi anni mi siete stati sempre accanto, che mi avete sostenuto, che siete, come vi dico sempre, vento nelle mie vele … è stato come invitare anche voi al giorno più bello della mia vita, che è iniziato così…” scrive l’attrice siciliana.

Miriam ha sempre mantenuto gran riservatezza sulla sua storia d’amore con Paolo Carullo, per molti le sue nozze erano inattese, oggi ha voglia di dire a tutto il mondo che suo marito è la sua vita. Lui non ha profili social, il video l’ha già visto con la sua Miriam, ma non sapremo altro.