Miriam Leone meravigliosa in Dior svela i dettagli del suo abito da sposa

L’abbiamo ammirata tutti, bellissima sotto il sole della Sicilia, raggiante davanti a decine di persone che a Scicli, hanno applaudito all’amore. E oggi Miriam Leone ci mostra qualche dettaglio in più del suo bellissimo abito da sposa, una creazione su misura di Dior per la bella attrice dai capelli rossi. Una creazione di Maria Grazia Chiuri e Mathilde Favier. A loro va il grazie più grande di Miriam, sposa felice e ancora emozionatissima. Oggi Miriam, mostra sui social alcuni dettagli del suo abito da sposa e svela qualcosina di come è nata una creazione fatta su misura per lei.

Miriam Leone mostra i dettagli del suo bellissimo abito da sposa Dior

Le foto più belle ed emozionanti sono state scattate in Francia. La Leone ha commentato: “Parigi, lunedì 30 luglio… la prova ufficiale del mio abito da sposa,l’ultima prima di indossarlo in chiesa l’altro ieri … che momento indimenticabile… “. Miriam ha poi spiegato quello che voleva e quello che ha realizzato grazie alla maestria di chi ha lavorato al suo abito: “desideravo che il mio abito avesse il velo e che il motivo del ricamo fossero le spighe di grano, bellissimo simbolo, lo sognavo e disegnavo nella mia testa fantasticando … “. L’ex miss Italia ha ringraziato tutto il team di Diori che ” ha lavorato alla creazione di questa meravigliosa opera d’artigianato e amore … l’abito è tutto ricamato a mano e la gonna di organza si muove con una leggerezza che desideravo fosse la base del mio abito …

Vediamo alcuni scatti di questo bellissimo abito

E poi anche un grazie a una persona speciale che è sempre stata al suo fianco: “Grazie per avermi aiutato in tutto e per tutto, per essere stata al mio fianco non solo nello styling, ma nella vita, mano nella mano… lei è di quelle persone che se le incontrate nella vita sono il bene più prezioso : non vi sfrutteranno mai e vi staranno accanto senza che voi dobbiate chiedere … si chiamano amici, sono pochi e sono stupendi … grazie di cuore” ha scritto Miriam parlando di una amica unica e rara.