Miriam Leone festeggia al mare in costume bianco il suo sì a Paolo Carullo

Sabato 19 settembre 2021 Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati portando aria di festa in tutta Scicli ma poi l’ex Miss Italia e suo marito si sono spostati in spiaggia, a Sampieri. La coppia ha sorpreso i fan, Miriam Leone e Paolo Carullo sono sempre stati molto riservati, in pochi avevano immaginato che le nozze arrivassero questa estate. Una cerimonia bellissima, l’emozione e il sorriso degli sposi e tra gli invitati vip c’è Chiara Iezzi a mostrare un po’ di dettagli tra le sue storie Instagram. Dopo il sì in chiesa la festa a Donnafugata. Eleganza in ogni scelta e Miriam Leone è una delle pochissime spose vip che non ha cambiato l’abito da sposa. La splendida attrice si è concentrata più sulla felicità che stava vivendo in quel momento con il suo Paolo che sullo spettacolo. Tutto in linea con le scelte fatte fino ad oggi dalla coppia.

Miriam Leone in costume bianco dopo il matrimonio

Tutta Scicli si è trovata a partecipare alle nozze di Miriam Leone e Paolo Carullo; in rete sono tantissime le foto degli sposi, sono immagini del sì, della festa, degli amici e ci sono anche le foto in spiaggia. Sono foto scattate il giorno dopo sempre tra i baci degli sposi.



Miriam Leone in un romantico abito bianco ha detto sì al suo Paolo e sempre in bianco è andata in spiaggia per rilassarsi dopo tante emozioni. Il primo bagno al mare con la fede al dito e la Leone e Carullo hanno continuato a sorridere tutto il tempo ringraziando per gli auguri. Bellissima ovviamente la sposa che in spiaggia è arrivata con un abito bianco ma leggero, poi il costume intero bianco e la felicità del dopo nozze. Bello il dettaglio che in tanti hanno ammirato per le vie del paese della Leone: come da tradizione al passaggio della sposa in molti hanno steso le tovaglie bianche e ricamate.