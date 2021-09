Miriam Leone bellissima in abito da sposa è raggiante (FOTO)

Quando le avevano chiesto se si sarebbe davvero sposata nella sua Sicilia aveva detto che no, non era ancora arrivata nessuna proposta, non c’era l’anello e non c’era nulla di cui parlare! Ma evidentemente adesso il momento era quello giusto e anche se Miriam Leone avrebbe voluto la massima riservatezza, una ordinanza del comune di Scicli ha “spoilerato”, come si suol dire, che qualcosa di bello sarebbe successo il 18 settembre. E così qualche giorno fa da Dagospia era arrivata la notizia: l’amatissima miss dai rossi capelli, stava per dire si al suo compagno. Un matrimonio tutto siciliano, non a caso, l’hashtag scelto dalla bella miss per il giorno del matrimonio, è #nimaritamu ( che in dialetto siciliano vuol dire ci sposiamo, ci siamo sposati). E dopo la prima bellissima foto di un ritratto del volto di Miriam è arrivata anche la prima foto di coppia. Ma prima di oggi l’attrice aveva postato sul suo profilo instagram una foto con quello che è diventato suo marito, Paolo Carullo.

Ad accogliere gli sposi davanti al Santuario di Santa Maria la Nova decine di fan della Leone, che una volta saputa la notizia, hanno deciso di non mancare.

Le foto più belle: Miriam Leone in abito da sposa

Non ci resta che ammirare alcune delle foto più belle di Miriam Leone con il suo abito da sposa. Tanto pizzo, poche trasparenze e un lungo velo. Capelli raccolti e sguardo innamorato: una donna di rara bellezza la bellissima ex Miss Italia.

Le prime immagini degli sposi sono già in rete. Nessuna esclusiva per questo matrimonio e nessun divieto agli amici di postare gli attimi più belli di queste nozze, anzi. Sono tantissimi gli invitati vip e non solo, che in queste ore hanno condiviso alcuni scatti di questa giornata piena d’amore. E non possiamo che augurare a Miriam Leone e al suo neo marito di amarsi come oggi per tutta la vita!