Miriam Leone si è sposata, bellissima in abito bianco

Miriam Leone si è sposata, ha detto sì a Paolo Carullo e sui social è lei a postare la foto in abito da sposa. Una sposa meravigliosa anche se ha mostrato poco ma già il trucco, il velo, l’espressione felice dicono tutto. Quella finestra aperta e Miriam Leone di schiena in abito da sposa: “Arrivo, amore” è così che qualche ora fa ha annunciato le sue nozze ma lo scatto poteva non essere chiarissimo. Ha sempre cercato di tenere lontano il gossip e più volte ha commentato che non c’erano nozze in vista, tutto per vivere nel modo più esclusivo possibile il suo giorno più bello. Pochi minuti fa lo scatto dopo il sì, la foto che annuncia che ha sposato il suo Paolo.

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati.

Fa sorridere anche nel giorno del matrimonio, nel suo meraviglioso dialetto siciliano la Leone scrive: “Ni maritamu” ed è oggi la data perfetta, quella nascosta a tutti. La cerimonia nel Santuario di Santa Maria la Nova, nel cuore della sua amata Sicilia. Oggi Miriam Leone ha scelto di rendere partecipi i suoi fan, l’ha fatto un attimo prima di arrivare all’altare.

Dopo due anni d’amore il sì più bello. Miriam e Paolo dopo la cerimonia sono andati via a bordo di una Maserati decappottabile. Da una nota ufficiale del Comune di Scicli si era intuito che stava per accadere qualcosa: “L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data” e nel paesino in provincia di Ragusa i cittadini hanno pensato subito alle nozze tra Miriam e Paolo.

Una cerimonia intima tra l’affettuosa curiosità di persone che lei conosce da sempre ma anche i fan attendono di ammirare tutte le foto del matrimonio.