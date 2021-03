Miriam Leone beccata con il fidanzato durante una passeggiata (Foto)

E’ davvero difficile vedere Miriam Leone con il suo fidanzato ma questa volta i paparazzi li hanno beccati, sotto il sole. Poche foto e i volti ovviamente nascosti dalle mascherine ma la bellezza di Miriam Leone è inconfondibile. Lui è Paolo Cerullo, da circa due anni compagno dell’ex Miss Italia. Sono una delle coppie del mondo spettacolo che davvero non gradisce mostrarsi, nemmeno sui social si hanno loro notizie. L’attrice non mostra mai uno scatto con Paolo, mai una dichiarazione d’amore. Solo quando si vociferò di un loro imminente matrimonio lei si affrettò a rispondere al gossip. Non c’era nessun matrimonio in vista, non c’era stata nemmeno la proposta, né il classico anello.

MIRIAM LEONE E PAOLO CERULLO SU VERO

Il loro amore non ha bisogno della cronaca rosa, a loro due non piacciono i riflettori nella vita privata. La primavera però li ha convinti ad uscire per una passeggiata e anche a qualche coccola. Paolo la bacia anche con la mascherina e il settimanale Vero pubblica i dolci scatti. Felici e innamorati sono stati smascherati ma all’attrice non farà piacere vedere queste foto.

Bellissima come sempre Miriam Leone, delizioso il suo look primaverile con cappello a falda larga. I suoi capelli sono tornati rossi, è il suo colore. Mentre passeggiano tra un bacio e un sorriso nascosto non perdono di vista i cellulari, poi si fermano a comprare un bel mazzo di fiori da portare a casa.