Ilary Blasi e Totti troppo distanti al compleanno di Isabel? Fan preoccupati, di nuovo

Purtroppo i dubbi continuano a esserci, è inutile negarlo. Forse qualcuno si aspettava di vedere una folle dichiarazione d’amore o quanto meno, si aspettava che Ilary Blasi e Francesco Totti parlassero in modo più esplicito e diretto di quello che sta succedendo nella loro vita, dopo le notizie trapelate 20 giorni fa circa. Si è parlato di un divorzio in vista, si sono persino fatti nomi dei nuovi “fidanzati” che Ilary e Totti avrebbero. “Tutte fake news” ha detto l’ex capitano della Roma. E’ la sola smentita ufficiale che abbiamo, anche se non si capisce quali fossero queste fake news. Tutte, ma quali, proprio tutte? In ogni caso, gli appassionati di gossip che proprio non riescono a farsene una ragione, sia nel bene che nel male, non perdono occasione per osservare la coppia. E ieri, durante il compleanno di Isabel, Totti e Ilary ( stando almeno alle foto postate in rete tramite storie o altro) non è che siano sembrati il ritratto della felicità. Distanti, mai vicini, mai un bacio, mai un abbraccio. Ed è questo che fa venire a qualcuno, ai più mal fidati si intende, il dubbio che realmente ci sia qualcosa che non va.

Al compleanno di Isabel il gelo tra Totti e Ilary

Eppure bisognerebbe credere alle parole di chi ha detto che questa storia è tutta una grande fake news, perchè continuare a sospettare che la coppia, ci abbia detto solo parte della vera storia? Siamo tutti in trepidante attesa di una intervista a Ilary Blasi che, i ben informati, dicono che potrebbe arrivare presto, molto presto, magari proprio nel salotto della sua migliore amica Silvia Toffanin, in quel di Verissimo. Una intervista per mettere a tacere tutte le voci, o una rivelazione scoop del tutto inaspettata? Staremo a vedere, per il momento possiamo limitarci a credere a quello che Francesco Totti e Ilary Blasi ci hanno detto: fake news.