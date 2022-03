Alfonso Signorini non risparmia a Ilary Blasi la domanda su Totti: con stile la conduttrice sorvola

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha aperto le porte, tra baci e abbracci a Ilary Blasi che condurrà l’Isola dei famosi 2022 su Canale 5 per i prossimi mesi. E se a Barbara d’urso, presente in collegamento per promuovere La Pupa e il secchione, il conduttore non ha risparmiato frecciate avvelenate, alla Blasi, non poteva non fare la domanda delle domande: lei e Francesco Totti sono o non sono una coppia? Una domanda che si poteva risparmiare, visto che sulla sua rivista, tra l’altro, ha pubblicato la scorsa settimana le foto della coppia romana, tra un pranzo di famiglia e l’altro. Se sul suo giornale non si parla di crisi, perchè la Blasi avrebbe dovuto farlo in diretta...Dubbi amletici che restano. Un commento quindi, quello di Signorini, davvero evitabile, visto che Ilary e Totti hanno tra l’altro, scelto di non parlare pubblicamente di questa situazione e se mai lo vorranno fare, saranno loro a decidere come e quando. E’ chiaro che ci sia la curiosità, è chiaro che ogni mossa fatta dai due finisca sotto la lente di ingrandimento, è il gossip, è la conseguenza dell’essere popolari. Ma forse da uno che si dice “tuo amico” una domanda così a bruciapelo in prima serata, in un contesto in cui non c’entrava nulla, la conduttrice forse non se l’aspettava.

Signorini chiede a Ilary Blasi di Totti

“A proposito di coppie e di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto e di Francesco Totti, vuoi dirmi qualcosa? Che dosa dovrei sapere? Vuoi dirmi qualcosa? Io leggo che sei separata e che devi divorziare. Se vuoi posso prestarti Alex Belli. Lui è sempre pronto a l’amore libero devi sapere“ ha chiesto il conduttore del GF VIP a Ilary Blasi.

La conduttrice anche in questo caso, sorvola, commenta ma non smentisce. Come ha fatto Totti già in passato: si parla di fake news, ma nessuno ci dice quale sia delle tante, la fake news…“Ah ma tu non sai nulla? Non sai davvero nulla te? Dovresti essere informato tu. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che sto per divorziare. Hai una proposta per me? Alex Belli no, con tutto il rispetto ma lui nemmeno sul tappetino davanti casa lo voglio. Scherzo ovviamente è“ ha risposto ironicamente la Blasi.

Aspettiamo Silvia Toffanin: solo lei potrà risolvere il grande enigma. Ilary Blasi, racconterà o non racconterà a Verissimo, tutta ma proprio tutta la verità su questa storia?