Bordate a distanza tra Signorini e Barbara d’Urso: tra sorrisoni frecciate al veleno al GF VIP 6

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 14 marzo 2022, c’è stato tempo per pubblicizzare due nuovi programmi in arrivo su Mediaset in questi giorni. Questa sera debutterà La pupa e il secchione su Italia 1 mentre giovedì sarà la volta dell’Isola dei famosi 2022. Ilary Blasi e Barbara d’Urso, sono state ospiti di Signorini nella finale, in due modalità molto diverse. Per la Blasi, grande accoglienza in studio tra baci, abbracci, complimenti e simili. Per Barbara d’Urso un collegamento: “Ecco la regina di tutti i reality” ha detto Signorini, tra un sorriso e l’altro. Ma la sensazione è che tra i due ormai da tempo sia in corso una nuova guerra, dopo la pace fatta di recente, è più che evidente. La d’urso ha subito commentato: “Sono qui, ho ascoltato quella roba che hai fatto con il piano, mi ha emozionato“. E Signorini non si è lasciato perdere l’occasione per sottolineare che Barbara d’Urso è stata declassata su Italia 1.

Le frecciate di Signorini a Barbara d’Urso che non passano inosservate

Le ha fatto i complimenti per aver accettato di condurre un programma su Italia 1, lei che è abituata alla prima serata di Mediaset, la rete ammiraglia, sottolineando che non tutti lo avrebbero fatto. E Barbara si è detta fiera di essere volto di una rete giovane come Italia 1 e spera che davvero il programma possa avere il successo che merita, lei mette sempre al primo posto gli interessi dell’azienda. Poi il conduttore ancora prima che Barbara salutasse, l’ha liquidata in fretta e furia, ed è stata lei a dover chiedere di poter dire una cosa molto molto veloce.

Se è vero che Mediaset ieri ha fatto finalmente gioco di squadra con la promozione, è anche vero che la cosa non è riuscita nel migliore dei modi!