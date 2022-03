Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un altro traguardo: laurea con 110 e lode

Non può che essere una donna felice e orgogliosa Giorgia Palmas, dopo l’ennesimo traguardo tagliato insieme al suo Filippo Magnini. C’è anche tutto il suo appoggio in questo giorno così importante. Ieri la proclamazione e la laurea di Filippo Magnini: un 110 e lode che ha emozionato il nuotatore, che ha condiviso alcuni momenti speciali con tutte le persone che lo seguono. Anche per Filippo, proclamazione via web, come è successo a molti e una soddisfazione unica che ha condiviso con sua moglie Giorgia.

Le prime parole di Filippo sui social sono chiaramente per la sua famiglia: “Wow che emozione. Ora si festeggia Giorgia Palmas” Felicissimo di aver portato avanti e concluso il mio percorso universitario parallelamente a quello sportivo, ok nello sport sono stato più veloce… sei contenta Mamma?.” E’ a loro che dedica il suo successo e questa laurea in Scienze Motorie. Dopo aver postato il video del momento più emozionante della giornata, Magnini ha poi risposto alle tante domande di chi gli ha chiesto anche, ad esempio, come ha fatto a conciliare i suoi tanti impegni, il lavoro, la famiglia con un percorso di studi. E ovviamente il campione ha risposto che gran parte del merito è di Giorgia, sempre al suo fianco!

Filippo Magnini e Giorgia Palmas festeggiano insieme la laurea del campione

“Sport e università non è facile ma è la dimostrazione che si può fare tutto” ha spiegato Filippo a chi gli chiedeva come si potessero fare le due cose insieme. “Mai smettere di studiare e mai smettere di imparare” ha detto Filippo Magnini alle tante persone che si sono congratulate con lui per questo traguardo. Filippo svela anche una delle sue materie preferite, traumatologia dello sport: “Avendo vissuto molte cose sul mio corpo, devo dire che non mi è dispiaciuta” ha detto il nuotatore.