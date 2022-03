Giorgia Venturini incinta rivela il bellissimo nome scelto per la figlia

Giorgia Venturini è incinta, la conduttrice di X-Style è in dolce attesa di una bambina e alla rivista Chi ha voluto rivelare il nome scelto per la figlia. Un nome bellissimo per la prima figlia ma Giorgia Venturini svela anche che sta organizzando il matrimonio. Saranno quindi nozze con il pancione perché lei partorirà ad agosto e le nozze ci saranno prima, a giugno. La Venturini è così felice che non tiene il segreto, svela il nome di sua figlia, la data del matrimonio e come sta proseguendo la sua gravidanza. E’ al quinto mese e questa è l’unica cosa che ha tenuto nascosto, almeno fino a quando ha potuto. Adesso che il pancione è ben evidente confessa che in estate sarà mamma per la prima volta.

Come si chiama la figlia di Giorgia Venturini?

Nascita, nozze e mentre organizzano tutto Giorgia Venturini e Marco De Santis hanno scelto il nome della figlia, si chiamerà Sole Tea. E’ la futura mamma a spiegare: “Sole Tea. Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”. La mamma di Giorgia non c’è più e lei ha scoperto di essere incinta nel giorno del compleanno della mamma; inoltre, ha saputo che era una bambina nel giorno del primo anniversario della sua morte. Per la conduttrice niente accade per caso.

Il giorno del matrimonio sarà davvero un momento unico. Giorgia e Marco stanno insieme da qualche anno e lei confida che sono una coppia come tante con alti e bassi. Si sposeranno il 19 giugno a Roma: “Matrimonio religioso e poi un ricevimento in una villa sull’Appia antica. Sarò una sposa con il pancione”, l’abito non nasconderà le sue forme. E’ quindi un momento davvero straordinario ed emozionante per la Venturini e il suo compagno che è imprenditore nel campo della logistica e trasporti; sarà un’estate meravigliosa per loro.