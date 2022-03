Per il compleanno del marito Cristina Chiabotto ha organizzato una festa incredibile

Per il compleanno di suo marito Cristina Chiabotto ha organizzato una festa bellissima con le persone più care, tanto divertimento e ottimo cibo. Marco Roscio compie 36 anni e Cristina Chiabotto continua a dirgli grazie per tutto l’amore, per la famiglia che stanno costruendo insieme, perché lui è un papà meraviglioso. Con uno scatto dolcissimo gli auguri di oggi: “Buon compleanno Amore… Il tuo primo da papà meraviglioso che sei” ed è infatti il primo compleanno in tre con la loro piccola Luce. L’ex Miss Italia come sempre da quando condivide la sua vita con il marito ha pensato ad un party organizzato nei minimi dettagli. Sui social lei, Marco e alcuni amici mostrano la serata.

La festa di compleanno di Marco Roscio, il marito di Cristina Chiabotto

Hanno festeggiato a Portofino al ristorante I Gemelli e la Chiabotto ha pubblicato anche il delizioso menù scelto per suo marito. Per l’antipasto cestino di pasta frolla salata con battuta di tonno su crema di formaggio di Santo Stefano d’Aveto. Per il primo piatto mezzi paccheri al gambero viola di Santa Margherita Ligure su crema di scampi del golfo, con carpaccio di gambero viola e caviale. Per il seecondo piatto Swing di Fassona di mamma Lu su green di insalata e per finire come dessert Tropezienne di Uva. Un menù personalizzato che già rende l’idea.

Musica, brani da cantare tutti insieme, i dettagli perfetti che hanno reso unica la serata al ristorante dai gemelli e poi ovviamente tutto l’amore immenso di Cristina Chiabotto per suo marito. L’anno scorso il 16 marzo Cristina era incinta al settimo mese e per lui scrisse un’altra dolce dedica, quel semplice “Buon compleanno amore” sempre uno accanto all’altro e in dolce attesa. Il giorno del loro matrimonio è stato tra i più romantici e ancora di più la sorpresa sempre organizzata dall’ex Miss Italia per il loro primo anniversario di nozze.