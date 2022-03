Tra Pago e Miriana possibile ritorno di fiamma? Le parole della Trevisan

Li abbiamo visti bellissimi insieme fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6 mentre coccolavano con grande amore il loro adorato Nicola. Miriana Trevisan e Pago, si vogliono davvero moltissimo bene ed è anche per questo motivo che ci sono gli irriducibili, i fan della coppia che continuano a sperare in un riavvicinamento. Non è la prima volta che succede, anche quando Miriana era entrata come ospite nella casa del GF VIP, a trovare il suo ex marito allora concorrente, molti fan della coppia, si erano augurati questo ritorno di fiamma. Un ritorno al passato che però non ci sarà. Ne ha parlato nelle ultime ore la stessa Miriana Trevisan. Da Casa Chi, l’ex vippona, ha chiarito quello che prova per il suo ex, e non è la prima volta che ne parla, ribadendo che tra di loro c’è qualcosa di speciale ma che non possono funzionare come coppia. Ci hanno già provato altre volte in passato, senza riuscirci. Questo chiaramente non significa che non possano essere la migliore famiglia per Nicola.

“Che dire, sei stata strepitosa , meravigliosa, siamo orgogliosi di te” aveva scritto Pago sui social, poche ore dopo l’eliminazione di Miriana dalla casa del GF VIP 6, sottolineando come per la famiglia, fosse stata comunque lei la vincitrice.

Le parole di Miriana Trevisan su Pago

Nella sua ultima intervista per Casa Chi, Miriana ha raccontato: “Mi fa tanto piacere che le persone siano così carine con me e lui e che sperino in un ritorno. Però detto questo, non accadrà e ne sono sicura. Io e lui ormai siamo come due grandi amici, quasi come fratello e sorella. “

E ancora: “Non è proprio possibile che torni l’amore. Poi abbiamo avuto così tante occasioni, se fosse stato destino ci sarebbe già stato il ritorno di fiamma. In ogni caso ci vogliamo un grande bene e stiamo spesso insieme per nostro figlio“.