Antonino Spinalbese, gli auguri speciali della mamma per la sua prima festa del papà

Oggi è la festa del papà e sui social tanti papà vip ricevono gli auguri dai propri figli, Antonino Spinalbese li riceve dalla sua mamma. Antonino Spinalbese è l’ex compagno di Belen, il papà della bellissima Luna Marì. La storia d’amore tra i due è durata pochissimo tempo, è finita pochi mesi dopo la nascita della piccola, ma la loro bambina è ciò che hanno desiderato di più ed è per questo che la crescono insieme e con immenso amore anche se non sono più una coppia. Anche Belen ha più volte confermato che lui, come Stefano De Marino, è un bravissimo papà, sempre presente nella vita di Luna. Magari la showgirl e conduttrice argentina gli avrà fatto gli auguri in privato ma è da sua madre che Antonino Spinalbese ha ricevuto gli auguri più belli.

L’emozione di Antonino Spinalbese nel giorno della festa del papà

E’ la prima fesa del papà per Antonino Spinalbese e sul suo profilo social oggi ha pubblicato nuovi scatti con la sua bambina. Luna Marì è spesso con lui, nei fine settimana soprattutto, oggi però forse non è con la sua piccolina perché ha un impegno importante, portare tutti gli aiuti possibili in Ucraina.

Questa mattina ha ricevuto su Whatsapp il messaggio di sua madre: “Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato, ma hai modo di poter scegliere il papà che vorrai essere. Auguroni”. E’ un messaggio importante, non sono solo gli auguri a un papà per la sua prima festa. La mamma di Antonino nella prima frase ha scritto anche altro, forse perché un genitore pensa sempre che si può fare di meglio per i figli. E’ ciò che augura a suo figlio e la risposta di Antonino è breve ma di certo si sarà emozionato: “Wow grazieeee”.