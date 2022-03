Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro scelgono Il Piccolo Principe per il primo mese di Gabriele

E’ un giorno speciale per Clizia Incorvaia e Palo Ciavarro, il loro piccolo Gabriele compie un mese e ovviamente la dolce influencer non ha fatto mancare la torta per festeggiare anche con tutti i follower. Bellissimi Clizia, Paolo e Gabriele posano per gli scatti social, sembrano i protagonisti di una favola. Il primo mese di vita del piccolo Ciavarro ma è anche la prima festa del papà per Paolo. L’ex gieffino vip ha confessato di avere pianto tanto per la nascita del figlio, di avere vissuto emozioni fortissimi, le prime da papà. “Auguri piccolo principe e auguri anche al principe papà che è super” scrive Clizia Incorvaia. Infatti, per la prima torta del suo bebè ha scelto il tema così dolce del Piccolo Principe abbinando ovviamente i colori dei loro outfit in modo perfetto. Auguri anche al suo compagno, anche lui è un principe, il suo vero principe azzurro a cui deve l’inizio di una nuova vita.

Clizia Incorvaia gli auguri a Gabriele e Paolo

E’ un giorno importante oggi, la prima festa del papà per Paolo e Gabriele Ciavarro, il primo mese del secondo figlio di Clizia Incorvaia. C’è tutta la gioia del loro amore in pochi scatti. Tra le stories Clizia aggiunge anche altre foto e commenta che lei e Paolo Ciavarro sono felici come due bimbi.

L’influencer pubblica anche alcuni video di due anni fa: la coppia è nella casa del GF Vip. “L’essenziale è invisibile agli occhi” è la frase del Piccolo Principe che Clizia e Paolo Ciavarro continuano a ripetere, è il grazie al loro amore e al figlio che gli ha appena cambiato la vita. Sono una famiglia felice con la piccola Nina, la figlia nata dal legame con Francesco Sarcina. E’ solo l’inizio, è solo il primo mese della loro felicità, la prima torta, i primi auguri.