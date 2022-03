Georgette Polizzi è diventata mamma contro la malattia e le paure

Georgette Polizzi è diventata mamma, questa mattina ha dato alla luce la sua prima figlia. Davide Tresse e Georgette Polizzi sono pazzi di gioia, hanno atteso pochissime ore, così poco dopo il parto hanno voluto condividere con tutti che la loro bambina era nata. E’ un vero miracolo per la coppia, Georgette pensava di non potere diventare mamma e invece dopo l’annuncio della gravidanza, oggi l’annuncio più bello. Il benvenuto alla piccolina è dolcissimo, la foto scelta dalla coppia è tenerissima. E’ primavera ed è il giorno della rinascita per tutti. “21 marzo, primo giorno dì primavera ore 8:50 – una data e un orario che non potranno mai dimenticare – il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia”. Si chiama Sole, la figlia di Georgette Polizzi e Davide Tresse non poteva che chiamarsi Sole.

Parto cesareo per Georgette Polizzi che ha dato alla luca la prima figlia

Poco dopo il parto cesareo Georgette ha sul petto la sua bambina, un momento meraviglioso che resterà per sempre. Davide bacia sua moglie, poi le presentazioni. Sole in tutto il suo splendore in quel primo piano regalato ai follower che da sempre sostengono la Polizzi.

Una gioia immensa per tutti, perché la vita per loro non è stata semplice, hanno atteso a lungo l’arrivo di un figlio, piangendo perché credevano che non sarebbero mai diventati genitori. Un percorso difficile ma con l’aiuto della procreazione assistita Davide e Georgette adesso possono coccolare la loro piccolina.

La stilista che ci ha emozionato tante volte ha coronato il suo sogno, nonostante la lotta conto la malattia, la sclerosi multipla, è riuscita a diventare mamma. Una storia d’amore che il pubblico ha scoperto seguendo Temptation Island nel 2016 poi nel 2018 la diagnosi della malattia. Le promesse d’amore, il matrimonio e poi la gravidanza, oggi il giorno più bello: è nata Sole. Auguri!