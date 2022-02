Una brutta caduta per Georgette Polizzi incinta che racconta il ricovero e la paura

Gli ultimi giorni sono stati terribili per Georgette Polizzi: è caduta col pancione, è caduta in malo modo e il giorno dopo ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Gran spavento per Georgette Polizzi che solo adesso che è certa sia tutto a posto riesce a raccontare il suo incidente. Ha avuto paura per la sua bambina, ha avuto paura che quella caduta potesse compromettere la sua gioia più grande, la gravidanza. Georgette racconta tutto tra le storie di Instagram ma prima non ha avuto il coraggio di farlo. Adesso è serena a casa, coccola la sua bimba protetta dal suo pancione ma ha avuto così tanta paura di perderla. La Polizzi ha ancora il braccialetto dell’ospedale al polso mentre spiega cosa è accaduto.

Georgette Polizzi a casa dopo il ricovero in ospedale

“Ora che ho la certezza che le cose sono tutte ok posso dirvi il motivo della mia sparizione. Siete veramente tanti a esservi preoccupati e siccome siete la mia tribù di zii di pollini di cuore sono qui a tranquillizzarvi. Martedì sono scivolata e caduta in malo modo, dopo aver chiamato la ginecologa mi sono automonitorata e nessun sintomo ha creato allarmismo” il giorno dopo però Georgette ha capito che c’era qualcosa che non andava.

“Ma mercoledì sera prima di entrare nella mia solita vasca ho avuto perdite ematiche e quindi la corsa in pronto soccorso. Il ricovero immediato e la paura. Ora però sono qui a dirvi che va tutto bene, la vostra nipotina sta bene e io pure. Aspetto solo di tornare a casa. Grazie a tutti per i messaggi”.

Tutto si è concluso nel migliore dei modi, resta un po’ di paura ma il peggio è passato e adesso Georgette e Davide possono coccolare il pancione, la piccolina e tornare a sorridere in attesa che il sogno più bello sia tra le loro braccia.

