Alessandro Tersigni papà bis ma solo adesso lo rivela, dopo alcune complicazioni

Alessandro Tersigni è diventato papà per la seconda volta; la figlia è nata i primi di febbraio ma l’attore de Il Paradiso delle Signore ne ha dato notizia solo adesso. Per la moglie Maria Stefania Di Renzo, che è anche ex ballerina di Amici, l’ultimissimo periodo della gravidanza e il parto sembra siano stati complicati. La figlia di Alessndro Terisgni e Maria Stefania Di Renzo è nata dopo qualche complicazione, forse per questo lui non ne ha voluto parlare prima. Da sempre sono molto riservati, da sempre tutelano il loro amore e la loro famiglia; ricordiamo che il nome del primo figlio l’hanno svelato dopo tantissimo tempo. Questa volta invece l’attesa è breve, la piccola si chiama Zoe e Tersigni confida qualcosa in più alla rivista DiPiù.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo di nuovo genitori

Zoe significa vita, un nome importante scelto non per caso ma perché davvero considerano la nascita della figlia un po’ come un miracolo. Maria Stefania ha dovuto affrontare un cesareo d’urgenza, una nascita anticipata, anche se sembra che la gravidanza nel complesso sia stata abbastanza tranquilla. Alessandro non era presente al momento del parto, non poteva entrare.

“Stiamo tutti bene, Zoe ha recuperato peso, è in perfetta salute e cresce rapidamente. E io sono felice di potermi dedicare completamente alla famiglia, visto che le riprese della nuova stagione del Paradiso non inizieranno prima di maggio” è il commento di Alessandro Tersigni al settimanale di gossip.

L’attore non aveva mai confermato la seconda gravidanza, era stata Vanessa Gravina, collega ne Il Paradiso delle Signore, a rivelare a Marco Liorni che la famiglia Tersigni stava per allargarsi, e che presto sarebbero stati in quattro. Adesso Alessandro e Maria Stefania hanno tutto il tempo per godersi la felicità dei primi momenti con la piccola e Filippo, il fratello maggiore di Zoe.