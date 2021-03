Alessandro Tersigni innamorato del figlio e da sempre dell’ex ballerina di Amici (Foto)

Alessandro Tersigni ospite a Oggi è un altro giorno, protagonista amatissimo del Paradiso delle Signore ma si imbarazza davanti ai complimenti femminili (foto). Terisgni è innamoratissimo di suo figlio e da anni della bellissima ex ballerina di Amici, Maria Stefania Di Renzo. Il loro amore esiste da sempre, da quando l’attore iniziava ad affacciarsi nel mondo del teatro. Aveva studiato, si era preparato alla scuola di recitazione ma poi è arrivata un’occasione che non si aspettava. Non avrebbe mai pensato di fare un musical e invece ha detto sì a Maria di Nazareth e Maria Stefania faceva parte del corpo di ballo. “Io facevo Gesù, lei si chiama Maria, era perfetto”. E’ sul set teatrale che ha conosciuto sua moglie, poi hanno iniziato una convivenza e quando le ha chiesto di sposarlo Maria ha detto di sì ma per lavoro è partita per Marsiglia, 5 anni. La storia d’amore sia per Alessandro Tersigni che per Maria Stefania Di Renzo è così diventata ancora più solida fino al matrimonio e alla nascita del figlio.

ALESSANDRO TERSIGNI RACCONTA DI SUO FIGLIO

Si chiama Filippo e ovviamente la mamma e il papà sono pazzi di lui. “Sono troppo innamorato, mai avrei pensato, è una parte di te che si stacca”. Entrambi cambiano il pannolino al piccolo ma è Stefania che si alza la notte, ammette che lui non lo sente mai quando dorme.

Poche le foto da mostrare ma sono già tante perché Tersigni non ama mostrare la sia vita privata e Maria Stefania è esattamente come lui.