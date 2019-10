Alessandro Tersigni spiega perché non ha mai rivelato il nome di suo figlio, è unico (Foto)

Di recente Alessandro Tersigni è stato anche ospite a Vieni da me e Caterina Balivo in quella occasione ha tentato per l’ennesima volta di conoscere il nome del figlio (foto). Una domanda fatta con delicatezza perché è noto che l’attore non desideri che si sappia come si chiama suo figlio. Del primogenito di Alessandro Terisgni e Maria Stefania non si conosce pubblicamente il nome, mai saltato fuori nelle varie interviste e a Grand Hotel lui ha risposto spiegando il perché di questa scelta. Se è comprensibile il perché i genitori vip non mostrano le foto dei figli piccoli, in questo cosa non dire il nome del piccolo di due anni lo è un po’ meno. E’ di certo una forma di riservatezza per la sua famiglia, per la sua vita privata ma c’è anche altro. Alessandro ha sposato la bella e brava ballerina ex alunna di Amici Maria Stefania Di Renzo, sono entrambi d’accordo nel proteggersi il più possibile dalla curiosità, dal gossip.

ALESSANDRO TERSIGNI COME SI CHIAMA SUO FIGLIO?

Con la sua risposta alla rivista Grand Hotel la curiosità di conoscere il nome del piccolo cresce ancora di più: “Il nome di mio figlio è stato scelto con tanta cura: Stefania e io abbiamo preso tutto l’albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo. Volevamo che quel nome, di Tersigni ci fosse solo lui. Perché per noi nostro figlio è unico”.





Poi è ovvio ciò che ha aggiunto che non dice il nome di suo figlio per una forma di riservatezza. “Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile” e anche sul matrimonio con Maria Stefania non c’è molto da dire, sono pochissime le loro foto insieme, ancora meno la presenza nella mondanità; meravigliosi e unici anche per tutto questo.