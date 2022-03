Anche Cecilia Rodriguez benedice il tris di Stefano e Belen: “Per lei forse, l’uomo giusto c’è sempre stato”

Belen e Stefano non hanno ancora mai parlato in modo diretto del ritorno di fiamma, di questa terza occasione che hanno deciso di darsi. Eppure sappiamo che stanno insieme: le foto di coppia sulla rivista Chi prima, le storie sui social di Belen perennemente a casa di Stefano, e poi quella storia insieme a letto. Insomma la Rodriguez, non si è nascosta. Più riservato invece il conduttore che ha scelto il basso profilo ma che comunque, fa parte a tutti gli effetti della vita di Belen, tanto che ormai, la cosa non fa più notizia.

A parlare della vita sentimentale di sua sorella Belen, è stata Cecilia Rodriguez che in una intervista per Nuovo ha raccontato qualcosa in più su questa situazione.

Se anche Cecilia Rodriguez benedice il tris Belen-De Martino

Cecilia spiega: “Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato.” E si magari quello giusto è sempre stato suo marito, solo che lei non se n’era accorta. E ancora, nella sua intervista per Nuovo, Cecilia spiega: “Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti.“

La Rodriguez ricorda che sul conto di sua sorella vengono scritte tantissime cattiverie eppure nessuno si dovrebbe permettere di giudicare perchè nessuno conosce davvero la storia di Belen, se non le persone che sono da sempre al suo fianco.