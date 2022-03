Il matrimonio di Iva Zanicchi, a 82 anni arriva il grande passo e il viaggio di nozze

L’amore non ha età e nemmeno il matrimonio così Iva Zanicchi è pronta per il grande passo, per sposare il compagno a cui è legata dal 1986, Fausto Pinna. Una lunghissima storia d’amore con la passione ancora viva, Iva Zanicchi anche di recente ha raccontato un po’ di cose della sua vita privata. Adesso è pronta per le nozze ma a Intimità confida che non è stato lui a farle la classica proposta di matrimonio. E’ stata la cantante a chiederlo, è lei che desidera sposarsi ma il suo Fausto sembra abbia tentennato, forse deve pensarci un po’. La Zanicchi è ormai intenzionata, la sua decisione è certa, manca solo il marito e lei per convincerlo conosce i mezzi giusti.

Iva Zanicchi rassicura il compagno, non indosserà l’abito bianco

“L’ho proposto a Fausto apertamente , lui tentenna e i o lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa ma lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo” quindi l’intenzione da parte sua c’è davvero ma è Fausto che sembra avere detto di no o almeno che voglia davvero pensarci.

Anche a 82 anni si sognano le nozze, certo che sì, ma Iva non vuole nessuna cerimonia pomposa, semplicemente vuole accanto le persone più care, che tutto sia speciale ma solo per chi ama. Se ci sarà il sì sa già dove vuole andare in viaggio di nozze, un viaggio tra la Terrasanta e l’Egitto perché sono luoghi che non ha mai visto nonostante abbia viaggiato tanto in giro per il mondo.

La cantante è stata già sposata con Antonio Ansoldi, da lui ha avuto una figlia, la sua unica figlia, Michela. Quella è una storia che l’ha fatta soffrire, finì male. Fausto Pinna per lei è sempre stato suo marito anche se ancora non si sono sposati.