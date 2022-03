Eva Grimaldi: per il compleanno di Imma una festa a sorpresa con tanti vip

Imma Battaglia oggi compie 60 anni ma Eva Grimaldi ieri l’ha resa felice con una festa di compleanno a sorpresa. Nella loro casa uno dopo l’altro Imma ha visto arrivare le persone a lei più care e anche un po’ di vip, tra questi ovviamente Gabriel Garko e anche Barbara D’Urso e non solo. In un video pubblicato sui profili Instagram di entrambe i momenti più belli della festa di compleanno, con gli abbracci che hanno emozionato la festeggiata. Imma Battaglia era del tutto ignara di ciò che aveva organizzato per lei sua moglie. 60 anni entrambe ed è vero che per l’amore non è mai troppo tardi. Non sono mai state così felici e nelle immagini è evidente l’aria che si respira nella loro casa, nella loro famiglia.

Eva Grimaldi: “A 60 anni non ho paura di sembrare vecchia o brutta sul set”

Una bellissima intervista tra le pagine di Gente ed è la meravigliosa Grimaldi a raccontarsi. “A 60 anni fatico a liberarmi del clichè della bionda fatale. Cerco occasioni per mettermi alla prova: non ho paura di sembrare vecchia o brutta sul set” ed è davvero difficile che possa sembrare vecchia e brutta.

Sempre alla rivista Gente ha confidato: “In passato ho lavorato con i grandi del cinema, da Fellini a Risi. Dovevo fare un film, ma siccome ho partecipato a dei reality non se n’è fatto più niente. Forse non avrei dovuto lasciare Parigi, ma poi non avrei incontrato mia moglie Imma – non può avere rimpianti Eva – Da un sogno lavorativo infranto, è nato un grande amore. Ora vogliamo allargare la famiglia e diventare “zie affidatarie” e intanto abbiamo dato la disponibilità ad accogliere in casa nostra una madre con figli profughi di guerra”. Tanti progetti e speranze per Eva Grimaldi attrice e per la coppia. Sanno che non hanno più l’età per diventare mamme ma zie sì.