Valentino Rossi innamorato di sua figlia Giulietta: “E’ bella e simpatica”

E’ la prima intervista di Valentino Rossi papà, è la prima volta che racconta di sua figlia Giulietta, di quanto è cambiata la sua vita, di quanto sia felice che tutto si sia incastrato nel momento giusto. E’ al settimo cielo Valentino Rossi, la nascita della sua bambina gli ha cambiato la vita, una vita che era già in trasformazione. La figlia di Francesca Sofia Novello e il campione di Moto GP è nato lo scorso 4 marzo, ha poche settimane ma è già simpatica. Per il suo papà non è solo bella, la sua Giulietta somiglia tanto a loro due. Fanno sorridere le parole con cui Valentino a Il Giornale descrive la sua piccolina, sono le parole di un papà innamorato. Per entrambi è un momento unico: “Una sensazione nuova, unica” confida il 43enne.

“Giulietta è tranquilla” confida papà Valentino

“La bambina è bella, simpatica, ha un buon carattere. E’ tranquilla come me e Francesca. Dà gusto” continua Valentino Rossi. Aggiunge che desiderava diventare padre e che anche le sue scelte di vita sono arrivate e si sono bilanciate con il resto, un tempismo perfetto. “La desideravo, sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con la moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo”.

Ha ovviamente bellissime parole anche per la sua compagna, per Francesca Sofia Novello, ripete che è una grande mamma. Come tutti i genitori che hanno tra le braccia neonati, bimbi piccoli, anche per Valentino e Francesca Sofia la vita è cambiata. Adesso i loro impegni sono diversi, il fine settimana è tranquillo, a casa, con la piccola. Sono più uniti che mai, felici. Valentino Rossi sottolinea che è abbastanza grande, ha 43 anni era il momento giusto, era il momento di pensare al futuro, di costruire una famiglia con la donna che ama.