La forza di Chiara Ferragni divisa tra casa e ospedale

Fedez è in ospedale, Chiara Ferragni continua ad andare avanti e dietro tra la stanza del San Raffaele dove è ricoverato suo marito e casa. Dopo i primissimi giorni in cui non ha mai lasciato Fedez è tornata a casa dai suoi bambini, sono piccolissimi Leone Vittoria, hanno bisogno della loro mamma; anche se in tanti si occupano di loro due, soprattutto le sorelle e la mamma di Chiara. Non resta semplicemente a casa, porta i figli al parco, si preoccupa di regalare ai suoi bambini la serenità che adesso a lei manca. Deve essere forte per tutti, adesso tocca a lei dare forza a tutti e lo fa di continuo. Le sue dichiarazioni d’amore sono continue, sui social e nelle azioni.

Chiara Ferragni torna in ospedale da Fedez

Anche oggi era al parco con i suoi bimbi, ha giocato con loro e ha continuato a farlo anche a casa facendo ridere di continuo sua figlia, coccolando Leone. Ha pubblicato ancora altre foto per suo marito, ancora altre dediche d’amore. “So much” scrive nella didascalia di due meravigliosi scatti in bianco e nero, non sono di questi giorni, sono foto del loro amore, dei loro abbracci. Non sono una coppia perfetta ma si fanno aiutare per essere felici. In tante sarebbero crollate, Chiara Ferragni è un meraviglioso esempio di donna, madre, moglie. Certo è un esempio come tante altre donne che lavorano, che si occupano della famiglia e che affrontano i problemi che arrivano, ma lei ha milioni di follower.

Fedez ha bisogno di lei e Chiara dopo una giornata con i bambini adesso è di nuovo con lui in ospedale, di nuovo con lui per dargli la forza necessaria, perché in ospedale la sera è terribile. Per Fedez e Chiara Ferragni è uno dei momenti più difficili, “in salute e in malattia” è anche questo ma Chiara fa molto di più, sorride. “Per sempre sarà” ha scritto Fedez ieri sera dandole il bacio della buonanotte.