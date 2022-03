Gianmarco Antinolfi stanco delle insinuazioni su lui e Federica Calemme sbotta sui social: lo sfogo

Quando si diventa un personaggio molto seguito sui social, si fanno anche i conti con le ansie e le domande dei fan che vogliono sapere praticamente tutto quello che succede…Ne sa qualcosa Gianmaria Antinolfi che a quanto pare, negli ultimi giorni, ha mal digerito l’ingerenza dei fan che continuano a insinuare che lui e Federica Calemme non stiano più insieme e che prendano in giro i follower solo per essere seguiti. Gianmaria ha provato a spiegare che ci sono persone che nella vita lavorano, e non stanno sempre sui social, il che significa dover partecipare a riunioni, viaggiare, incontrare clienti, e non avere sempre il cellulare in mano per fare delle storie. Ma non solo. Chi fa un lavoro diverso ( e non vive perennemente su instagram) chiaramente non ha tempo per vedersi sempre, per passare ore e ore nello stesso posto, per viaggiare. La sua vita non è quella di un influencer o di un personaggio del mondo dello spettacolo per questo lui e Federica, che non vivono neppure nella stessa città, cercano di vedersi quando possono e di godersi la storia d’amore, secondo quelle che sono le possibilità tra impegni e spostamenti. Anche Federica lavora a Napoli ed è per questo che non si è spostata. I fan si aspettavano anche nel loro caso un trasferimento, una convivenza? Ma non tutte le dame sono delle principesse che non hanno bisogno di lavorare…

Lo sfogo di Gianmaria Antinolfi sui social

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6 si è detto amareggiato per le insinuazioni che vengono fatte sul suo conto e su quello di Federica e ha commentato: “ripeto ancora una volta non siamo i tipi di persone che quando stanno insieme buttano il loro tempo a fare stupide fotografie per ore, ma impegniamo il nostro tempo a viverci il nostro rapporto è il tempo che abbiamo a nostra disposizione e non ad immortalarlo per dimostrare chissà che cosa.“

Ricordando a tutti che l’amore va oltre i social, va oltre una semplice foto o una storia, Gianmaria ha poi detto: “Vi assicuro che l’unica verità è che ad oggi va tutto bene, con questo non sto dicendo che andrà sempre così, anche se me lo auguro, non ho una sfera di cristallo per prevederlo. Vi assicuro che se le cose non dovessero più andare bene o dovessimo fare delle scelte differenti per una ragione o per l’altra sicuramente saremo noi i primi a dirlo.”