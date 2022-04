Tutto l’amore di Jeremias Rodriguez per la sua Debora: “Sarà la madre dei miei figli”

Un momento molto romantico per Jeremias Rodriguez. Nella puntata dell’Isola dei famosi in onda il 31 marzo 2022, il fratello di Belen ha avuto modo di sentire per qualche minuto la sua bellissima fidanzata Debora. I due, come chi conosce bene la coppia sa, sono davvero inseparabili. Da quando si sono conosciuti due anni fa, sono diventati da subito una coppia affiatatissima come ricorda anche Jeremias che ieri sera ha svelato per la prima volta, come lui e Debora si sono conosciuti. Hanno fatto un aperitivo a Milano insieme e Jeremias non sapeva neppure come si chiamava ma aveva una foto, una polaroid ed è tornato nel locale in cui erano stati per questa uscita tra amici. E lì è riuscito a scoprire chi fosse quella ragazza dagli occhi verdi di cui si era da subito invaghito. E dopo le prime uscite insieme, ecco il grande amore. “Devo tutto a Debora, lei mi ha cambiato, venivo da un periodo bruttissimo, per sette anni non ho voluto fare nulla, stavo sempre in casa, non uscivo mai. Dormivo anche sul divano perchè ero deluso e non mi andava neppure di andare a letto” ha spiegato Jeremias in un confessionale. Con Debora invece, la vita è cambiata, il sole ha caratterizzato le loro giornate insieme.

Tutto l’amore di Jeremias Rodriguez per la sua Debora Togni

Il naufrago ha anche detto una cosa molto bella sul conto di Debora, parlando della loro storia d’amore: “E‘ stata la prima donna che non mi ha fatto sentire sbagliato, che mi ama per come sono, che non mi ha chiesto di cambiare” . Jeremias ha spiegato di aver capito da subito che quella sarebbe stata la donna con cui avrebbe passato il resto della sua vita. “Non ho dubbi, Debora sarà la mamma dei miei figli” ha aggiunto il fratello di Belen. E anche Debora è innamoratissima del suo Jeremias e lo ha invitato ad andare avanti senza mollare, ricordandogli che tutti a casa sono orgogliosi di lui.