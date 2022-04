Chiara Ferragni si mostra senza filtri: “Non dobbiamo avere la pressione si sentirci perfetti”

Sono stati giorni difficili quelli che Chiara Ferragni ha vissuto. E’ stata al fianco di Fedez, dopo la brutta notizia sulla sua salute, si è divisa tra casa e ospedale, come solo le donne sanno fare. Ed è chiaro che lo stress non sia mancato in questo periodo, stress che si è manifestato anche sul suo volto. La Ferragni, ha deciso di mostrarsi totalmente senza filtri e condividere con chi la segue, un importante messaggio. L’influencer non si mostra sempre e solo truccata sui social, la vediamo molto spesso al naturale, questa volta però il suo volto è segnato da uno sfogo molto importante. Chiara comunque sceglie di mostrarsi per essere di esempio anche a tutte le ragazze e per tutti i ragazzi che la seguono in Italia e nel mondo.

Il messaggio di Chiara Ferragni sui social

L’influencer ha scritto: “Per la maggior parte della mia vita da adolescente/adulta, la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle: ho sempre avuto sfoghi/acne e mostrare la mia pelle quando era infiammata è stato molto stimolante per me.“



E poi: “Negli ultimi 6 anni la mia pelle è cambiata ed è migliorata moltissimo: quello che mi ha davvero aiutato è stato bilanciare i miei ormoni con l’inositolo (del tutto naturale), vivere una vita più felice e non pensarci troppo.“

Purtroppo l’ultimo periodo è stato più che complicato: “Ogni tanto ho dei breakout, ed è totalmente ok e ho fatto pace con la situazione. Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: do la colpa ai miei ormoni e anche ovviamente un livello di stress molto alto. “

E ha concluso: “Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo ma poi ho pensato.. Perché non parlarne? Dobbiamo normalizzare anche i giorni di pelle brutta e non avere la pressione per sentirci mai perfetti.”