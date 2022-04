E’ finita tra Francesco Oppini e Cristina? Lei grande assente alla festa dei 40 anni

E’ stata mamma Alba Parietti la prima donna alla festa dei 40 anni di Francesco Oppini e tutti lo hanno notato come hanno notato che al suo fianco, da qualche tempo, non c’è più Cristina. La fidanzata di Francesco non sembra più far parte della sua vita. Non era presente neppure alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi e ieri, non c’è stata alla magica serata per i 40 anni di Oppini. E se in questo periodo, tra virus e quarantene, ci si può anche magari aspettare che si possa non essere presenti, ci si aspetterebbe però almeno una dedica, una parola. Non è arrivato nulla da parte di Cristina Tomasini e questo quindi lascerebbe pensare che tra i due possa essere finita. Poche settimane dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6 di Oppini, l’imprenditore e Cristina avevano anche parlato di matrimonio e di un futuro insieme ma a un anno e mezzo di distanza, non ci sono progetti a quanto pare e addirittura la storia potrebbe esser arrivata al capolinea.

E’ finita tra Francesco Oppini e Cristina? Niente festeggiamenti insieme

Oppini ha immortalato tutti i presenti alla sua festa, tra gli altri anche alcuni ex vipponi come Giacomo Urtis e Cecilia Capriotti. Ma di Cristina, nessuna traccia.

I fan di Francesco, già da qualche giorno avevano fatto notare che Cristina era tornata a vivere a casa sua e che non stava più con Francesco che ormai da settimane continua a mostrarsi da solo sui social. Neppure mamma Alba Parietti, sempre molto presente nella vita di suo figlio, ha commentato questa vicenda. C’è invece una storia della Tomasini sui social che a detta di molti fan della coppia, potrebbe avere un significato ben preciso. “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura” questa la citazione di un libro evidenziato dalla Tomasini e pubblicato su Instagram. E’ anche vero che alla donna non sono mai piaciute le telecamere e a parte alcune interviste per la rivista Chi e qualche ospitata da Barbara d’urso, aveva comunque continuato a fare la sua vita lontano dal mondo dello spettacolo. Ed è anche per questo motivo che è più difficile comprendere se la storia sia finita realmente. L’unica cosa che si può fare è aspettare un commento da parte di una delle due persone coinvolte in questa relazione che sembrerebbe proprio esser terminata.